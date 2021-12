Sambistas temem 'invasão' de Bell e Ivete

O que foi motivo de alegria para os foliões pipoca que curtem o som de Ivete Sangalo e Bell Marques, que desfilarão sem cordas na Quinta de Momo, está sendo razão de apreensão para os blocos de samba.

Para o presidente da Unisamba, José Luís Lopes, o Zé Arerê, a "invasão" de atrações de peso da axé music deve ofuscar o dia dedicado ao samba no Carnaval.

"Não somos contra o desfile para o folião pipoca. Ao contrário, apoiamos o Carnaval democrático. Mas suamos para conseguir esse espaço e nos firmamos como diferencial da quinta. Não é justo que, agora, grandes nomes, que já têm espaço ilimitado nos demais dias, interfiram na nossa programação", disse Arerê, que também é presidente do bloco Alerta Geral.

A reclamação da inclusão de um outro gênero musical na quinta, no circuito Osmar (Centro), começou quando o ex-líder da Chiclete com Banana saiu pela primeira vez por lá no ano passado.

Para tentar mudar a situação este ano, o presidente da Unisamba (que reúne nove blocos), conversou com o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar). Mas, de acordo com Arerê, a entidade não foi atendida. Agora, ele tenta marcar uma reunião com o prefeito ACM Neto. "Queremos ser ouvidos", pediu.

Isaac Edington, da Empresa de Turismo de Salvador (Saltur), conversou com o Comcar, que determina a ordem dos desfiles, e pediu que a saída dos trios sem cordas de Bell e Ivete não atrapalhe os blocos de samba.

"Ivete e Bell sairão às 17h e 18h. Portanto, não deverão atrapalhar os desfiles da noite. Mas vamos ficar atentos. Afinal, o desfile dos blocos de samba é a nossa prioridade", afirmou o dirigente municipal.

A coluna tentou falar diversas vezes com o Comcar, mas não conseguiu contato com o presidente da entidade, Pedro Costa, até o fechamento desta edição.

Folia evangélica terá atração gringa

Festa da carne, o Carnaval de Salvador também abre espaço para manifestações religiosas, como a folia do Sal da Terra, que ocorrerá durante quatro dias (de 5 a 9/2) no Pelourinho. Este ano, a programação inclui atrações locais, como Irmão Lázaro, e internacionais, como a Christafari (EUA). Este grupo é considerado o primeiro de reggae evangélico das Américas. Os integrantes, por sinal, já tocaram em mais de 50 países e alcançaram lugar de destaque no Billboard Reggae Albuns, em janeiro de 2014.

Olodum mostra figurino para o Carnaval

Idealizado por Miguel Carvalho, a ala de dança do bloco afro Olodum irá surpreender com um figurino eleborado que representará as manifestações populares. Os abadás também terão estampas que falam dos jovens negros, das tribos urbanas e da mistura entre índios, negros e brancos. O bloco

afro vai desfilar na sexta e domingo de Carnaval

Xanddy recebe Anitta em ensaio

O ensaio do Harmonia deve movimentar ainda mais o Wet'n Wild, hoje, na avenida Paralela. Isso porque o cantor Xanddy recebe Anitta e Claudia Leitte no palco. Abertura fica por conta da banda A Vingadora.

Ilê Aiyê é convidado do Cortejo Afro

Hoje, a partir das 21h, o Cortejo Afro lança a programação para o Carnaval, que tem como tema "Oxum - A Dona do Colar de Ouro". O convidado é o Ilê Aiyê. Evento ocorre no largo Pedro Arcanjo (Pelô)

Último ensaio do Psirico será dia 28

A banda Psirico, com Márcio Victor, realizará o último ensaio de verão no dia 28. A festa do pagode será no Museu du Ritmo, no Comércio. Tayrone e seu arrocha romântico animarão o público no show de abertura

Shows evangélicos

Sexta-feira, 05.02

20h Show com a banda Sal

da Terra Palco na praça da Sé

Sábado, 06.02

14h Desfile no Pelourinho

17h Teatro infantil e roda de capoeira Palco na praça da Sé

20h Shows de DJ Bob da Hora e DJ Alpiste Palco na praça da Sé

Domingo, 07.02

14h Desfile no Pelourinho

17h Teatro infantil e roda de capoeira Palco na praça da Sé

20h Show de Lázaro Palco na praça da Sé

Segunda-feira, 08.02

14h Desfile no Pelourinho com a participação da bateria da Escola de Samba Bola de Neve

17h Teatro infantil e roda de capoeira Palco na praça da Sé

20h Show de Christafari Palco na praça da Sé

Terça-feira, 09.02

14h Desfile no Pelourinho com a participação da Bateria da Escola de Samba Bola de Neve

17h Teatro infantil e roda de capoeira Palco na praça da Sé

20h Shows da banda Maranatha e Waguinho Palco na praça da Sé

