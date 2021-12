Samba reggae e resistência marcam passagem do Bloco Didá

Com 25 anos de existência, o Bloco Didá, composto exclusivamente por mulheres, trouxe como tema neste Carnaval a importância do samba-reggae e a resistência de mulheres negras de Salvador. Além de performances, a apresentação do bloco pelo circuito Osmar nesta segunda-feira, 4, também contou com exposição de graffitis produzidos por mulheres.

Andressa Monique, 25 anos, é graffiteira, arquiteta urbanista, e começou a carreira em 2014. Ela foi uma das mulheres que participaram da intervenção artística durante a passagem do tradicional bloco e realizou, pela primeira vez, o trabalho dentro do Carnaval de Salvador. “Para a gente é muito importante e significativo estar fazendo uma performance, com a arte que a gente faz nas ruas, dentro de um bloco que é composto somente por mulheres pretas e que tem uma história de resistência de 25 anos”, ressalta.

A grafiteira Andressa Monique, de 25 anos, ressalta a importância de levar a arte para a avenida

O bloco Didá surgiu em 1994, com o objetivo de resgatar mulheres e crianças de situações de risco por meio da arte. Iolanda Gonçalves, 66 anos, desfila no bloco e participa da banda há 18 anos. Atualmente, ela leva outras duas gerações par aa avenida: a filha e a neta, que também integram a Didá.

Débora Souza, diretora do Bloco Didá, fala sobre o tema “25 anos de samba-reggae” e a representatividade para as mulheres negras. “ Viemos falando sobre a resistência da mulher negra, da nossa luta contra o machismo e a importância do bloco, de demonstrar a nossa capacidade, o nosso trabalho e a nossa luta”, conclui.

Após o Carnaval, as participantes vão doar alimentos para três instituições, ainda não definidas pelo bloco, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Iolanda Gonçalves, 66 anos, participa do bloco há 18 anos

