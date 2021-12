Salvador já tem a Rainha do Carnaval de 2016

Ana Caroline Amaral da Silva, de 20 anos, foi eleita a Rainha do Carnaval de Salvador 2016. A eleição foi realizada na noite desta quarta-feira, 27, em cerimônia no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador. Natale Paim Ferreira, 23, será a 1ª Princesa e Rosangela Gomes dos Santos, 24, a 2ª Princesa.

A Rainha do Carnaval vai receber R$ 10 mil em dinheiro, a 1ª Princesa R$ 6 mil e a 2ª Princesa, R$ 4 mil, totalizando 20 mil em prêmios para as vencedoras.

Além do prêmio em dinheiro, a Rainha e a 1ª Princesa vão ganhar uma passagem ida e volta a Madri pela Air Europa. Já a 2ª Princesa terá um final de semana no Resorts Iberostar, na praia do Forte, Litoral Norte, com direito a um acompanhante.

Com o tema 'Sambando na rua', em homenagem aos 100 anos de gravação do primeiro samba, e 'Vem pra rua', o concurso recebe o apoio da Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), vinculada à Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

