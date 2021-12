Salvador ganha museu sobre história do Carnaval

Foi com o clássico carnavalesco “Chame gente” que o mestre da guitarra baiana, Armandinho, deu boas-vindas, nesta segunda-feira, 5, durante a inauguração do Casa do Carnaval, localizada ao lado da Catedral Basílica de São Salvador, entre o Terreiro de Jesus e a Praça da Sé, no Pelourinho.

Em sincronia com os acordes de Armandinho, o concerto de abertura do espaço, contou com a apresentação de grupos culturais que participaram e mantêm viva a história da Folia de Momo, como os Mascarados de Maragojipe e o afoxé Filhos de Gandhi. A solenidade também contou com a presença de convidados e autoridades como o prefeito ACM Neto.

Ao entrar no prédio que abriga o museu, o visitante terá acesso a quatro pavimentos equipados com imagens, escritos e sons que dão a narrativa da festa.

Segundo o curador do espaço, Gringo Cardia, o acervo contempla a transformação social da festa. “A trajetória começa na época do Império, quando o Carnaval era um evento da aristocracia até a popularização do Carnaval”, explica.

Gringo cita, ainda, a movimentação dos grupos afros como elemento fundamental para essa democratização que, para ele, expande o campo musical, atingindo a sociedade.

“Se hoje as pessoas valorizam a cultura negra, muito se deve às apresentações do bloco Ilê Aiyê”, exemplifica o curador do museu, enaltecendo o “poder transformador” da folia momesca.

Ansiosa para conhecer a estrutura montada sobre a história do Carnaval de Salvador, a cantora Daniela Mercury destacou o fato de o museu manter, durante o ano, o legado momesco. “Teremos como fazer uma imersão por toda a festa”.

E, Já que a coleção aborda um fenômeno musical, Daniela ressaltou a forma como termina a visita. “Adorei a ideia de colocar música para as pessoas dançarem no final”, diz, se referindo a uma discoteca com capacidade para 30 pessoas.

Para o curador, Gringo, a pista de dança representa a brincadeira proporcionada pela festa. “E depois disso, o visitante terá como apreciar vista para a Baía de Todos-os-Santos”, garante.

O museu ficará fechado durante o Carnaval. O espaço será reaberto, a partir do dia 15 de fevereiro, para visitas programas gratuitamente, por meio do telefone: (71) 3324-6760. Já no mês de março, o acesso será para todo o público. A entrada custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

