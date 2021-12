Salvador ganha dois dias de pré-carnaval

A abertura oficial da maior festa de rua do mundo só acontece no dia 3 de fevereiro, mas neste ano a folia vai ser antecipada com dois dias de pré-carnaval no também estreante circuito Orlando Tapajós, que compreende o trecho entre o Clube Espanhol e o Largo do Farol da Barra, na Barra.

O primeiro dia de festa acontece no sábado, 30, com o bloco Fuzuê, com as Baianas e Ganhadeiras de Itapuã, Bloco Jacu/Barão, Pierrots de Plataforma, Bloco Saku Xeio, Mascaradas de Maragogipe, Paroano Sai Milhó, Afoxé Korin Efan, Bloco Travestidos As Kuviteiras, Commanches do Pelô e os Mutantes. Todos desfilarão de forma acústica, sem qualquer aparelho eletrônico, proporcionando aos foliões o clima do Carnaval da décadas passadas.

Já no domingo, 31, é a vez do Furdunço invadir o espaço sua extensa programação. Estão confirmados a Oficina de Frevos e Dobrados, Bonecos em Folia, Cia Danças e Folguedos, Bereguedê Transeunte, Bandaço Jurema, Clube dos Caretas, Quabales, Mega Power, Sílvia Patrícia e Tuk Tuk Sonoro, Fred Menendez e Rixô Elétrico, Nano Trio e Garâmpiola, Chico Gomes e Peixinho Elétrico, Baianafolia, Os Informais Trio, Ceguêra de Nó, Grupo Samba de Roda e Alex da Costa e Coreto Elétrico. Além do Microtrio de Ivan Huol, Flor Serena e Rural Elétrica, Trivela com Durval Lélys, Amanda Santiago, Caetanave com Carlinhos Brown, Virgílio, Adão Negro, Grupo DO3, Samba de Farofa Trio, Batifun, Vitrola Baiana, Os Marchitas, Carlos Pita, Janela Brasilieria, Alavontê e BaianaSystem.

Abertura Oficial

No dia 3 de fevereiro, a cerimônia de abertura oficial começa a partir das 18h, com a saída do cortejo, comandado por Carlinhos Brown, da Praça Castro Alves em direção à Praça Municipal, onde será entregua a chave da cidade ao Rei Momo. Na ocasião, o cantor e multi-instrumentista vai apresentar a canção inédita em homenagem a Salvador, batizada de "Cidade Miscigenada", acompanhado da banda Lateral Elétrica com antigos frevos e marchinhas.

Durante o evento, serão feitas representações do passado e presente do Carnaval, com retrospectiva da festa em Salvador. Entre as apresentações estão uma ala de baianas, um bandão de chão, pierrots e outros grandes ícones da folia, como o Bandão Fred Dantas, Ala de Baianas, Grupo João de Barros, Quabales, Pierrots de Plataforma, Ganhadeiras de Itapuã, Olodum, Banda Didá, Bonecões, Wilson Café e Tambores, Mutantes, Rixô Elétrico com Fred Menendez, Microtrio de Ivan Huol e o cantor Thierry em um minitrio. O cantor Saulo Fernandes encerra o cortejo com muita animação e energia.

