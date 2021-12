Salvador é o 2º destino brasileiro mais procurado no Carnaval, segundo pesquisa

A cidade de Salvador é o segundo destino brasileiro mais procurado durante o período do Carnaval, e é a queridinha de paulistanos, cariocas e mineiros. Segundo o buscador de viagens Momondo, a procura por voos para a capital baiana é intensa durante os dias de folia.

A pesquisa foi realizada no dia 24 de janeiro deste ano e as buscas foram feitas por usuários brasileiros entre outubro de 2018 e 23 de janeiro. As passagens desejadas possuíam ida e volta na classe econômica. O período de viagens considerado foi de 1º a 10 de março deste ano.

Segundo a plataforma, a cidade soteropolitana só perde para o Rio de Janeiro quando o assunto é destino mais requisitado em 2019. A pesquisa feita pelo buscador de viagens localizou 10 locais comuns dos turistas brasileiros que querem curtir o carnaval de Salvador.

Os paulistanos foram os que mais se interessaram por passagens para Salvador, sendo 62% comparado ao mesmo período em 2018. Já entre os turistas estrangeiros, os suecos foram os que mais procuraram por passagens aéreas para curtir o carnaval na capital baiana.

