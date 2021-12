Saltur divulga atrações classificadas para o Furdunço 2019

Foi publicada na edição desta terça-feira, 15, do Diário Oficial do Município (DOM), a lista com as 118 atrações classificadas para o Furdunço 2019.

O credenciamento de atrações é voltado para artistas solo, duplas, trios e bandas, que utilizam equipamento sonoro.

O resultado ainda não é definitivo e pode sofrer alterações até o evento.

