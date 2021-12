Saída do Ilê Aiyê acontece neste sábado com cortejo na Liberdade

A tradicional saída do Ilê Aiyê vai animar a Liberdade neste sábado, às 20h. O grupo desfila esse ano com o tem “Os povos Ewé/Fon: A influência do Jeje para os afrodescendentes”.

O cortejo sai do Curuzu em direção Plano Inclinado da Liberdade – circuito Mãe Hilda. A saída tem início com uma cerimônia religiosa presidida pela mãe de santo Hildelice Benta, ialorixá do Terreiro Ilê Axé Jitolu, onde o nasceu o Ilê Aiyê há 42 anos.

O ritual de celebração foi criado por Mãe Hilda, que dá nome ao circuito exclusivo do Ilê. Na ocasião, ocorre a apresentação da Deusa do Ébano ao público, depois de ela ter passado três dias sob os cuidados do terreiro do Ilê, e a soltura das pombas brancas.

Após serem realizadas todas as etapas da celebração, os foliões desfilam pelas ruas do bairro em que surgiu o Ilê Aiyê e depois saem em direção ao Campo Grande, onde inicia o segundo desfile de Carnaval, às 2h da madrugada de domingo, 26, para encerrar o seu primeiro dia de folia na Praça da Piedade.

