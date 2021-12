Sac móvel atende os foliões até a terça-feira de Carnaval

O Sac Móvel realizou 18,2 mil atendimentos nos primeiros quatro dias da folia de Momo em Salvador. Os dias de maior procura, tanto em Ondina quanto no Politeama, foram sábado e domingo, totalizando 11.745 atendimentos, mais da metade do contabilizado até o momento. Os serviços especiais do SAC, como o registro e o recolhimento de documentos perdidos durante a festa, entre outros, serão ofertados no Circuito Barra-Ondina e no Circuito Campo Grande até esta terça-feira, 17.

A carreta do SAC Móvel instalada em Ondina está aberta ao público das 14h às 2h, no canteiro central da Avenida Adhemar de Barros, próximo à dispersão dos blocos e trios elétricos. Já a unidade instalada na Rua Politeama de Cima, ao lado do Instituto Feminino da Bahia, bairro do Politeama, atenderá do meio-dia à meia-noite.

É importante lembrar que, quem perder o documento durante os dias de festa e realizar o registro no SAC Móvel, poderá agendar atendimento na própria carreta para emissão da segunda via do documento. Todos os agendamentos serão cumpridos a partir da Quarta-feira de Cinzas, nos postos SAC do Salvador Shopping, Shopping Paralela e Liberdade, na capital; Lauro de Freitas, na Região Metropolitana; e Feira Centro II, em Feira de Santana.

As carretas também realizam o bloqueio de cheques e cartões de crédito, através do Alerta Cidadão; e oferecem informações sobre as atrações da festa e de mobilidade urbana, como serviços de táxi, linhas e roteiros dos ônibus e do metrô; pulseiras de identificação para crianças e adolescentes, preservativos masculinos e serviços públicos prestados durante o Carnaval, bem como o atendimento da Ouvidoria Geral do Estado.

adblock ativo