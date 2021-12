Sábado tem Ivete, Bell e Muquiranas nos circuitos; confira

O quarto dia de carnaval na Capital está animado. Neste sábado, 14, há várias atrações por todos os circuitos da festa. Na Barra, tem Kart Love e MC Guimê, Ivete Sangalo e Bell Marques, entre outros. No Campo Grande, as Muquiranas passam com o Harmonia do Samba. Ainda tem o Circuito Batatinha, Palco do Rock e muito mais.

adblock ativo