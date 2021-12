Rui destaca foco do Carnaval na 'pipoca' e segurança

O governador Rui Costa apresentou em coletiva na manhã desta quinta-feira, 28, no Campo Grande, os detalhes do funcionamento do Carnaval 2016. O petista destacou que mais da metade do investimento total do Estado, de R$ 69 milhões, será destinada apenas para a segurança, e que a festa desse ano tem como foco o folião 'pipoca'.

Na coletiva, Rui assegurou que o Estado não vai custear o cachê de grandes artistas, como Ivete Sangalo e Bell Marques, escalados para puxar trios sem corda: "Fomos atrás de empresas que bancassem esses artistas. Não existe um real do governo envolvido". Segundo ele, o governo só vai investir em atrações de pequeno porte.

No total, a festa terá 60 atrações sem cordas em Salvador. O Governo também vai apoiar a folia em 16 cidades do interior. Entre os artistas beneficiados estão os que compõem o Carnaval Ouro Negro: um total de 94 blocos das categorias afro, afoxé, samba, reggae e de índio. O investimento com eles será de R$ 4,4 milhões.

Segurança

Sobre a segurança, o governador apresentou que mais de 25 mil funcionários da Secretaria de Segurança Pública (SSP) vão trabalhar no policiamento da capital e de cidades do interior. O investimento nisso foi de quase R$ 43 milhões apenas para pagar as horas extras e para montar a estrutura de segurança, como as 236 câmeras espalhadas nos três circuitos oficiais de Salvador.

Além disso, a segurança do Carnaval contará com ações de prevenção, como um observatório para procurar e atender vítimas de exploração do trabalho infantil; um comitê formado por vários órgãos, como Ministério Público e Conselho Tutelar, que vai às ruas para evitar danos à saúde pelo uso de substâncias psicoativas; o reforço da equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); e o Centro Nelson Mandela Itinerante, para atender denúncias de racismo.

Saúde e serviços

Pelo nono ano seguido, o governo vai desenvolver a ação EcoFolia Solidária, que prevê o apoio ao trabalho de catadores de resíduos sólidos durante a festa. Com o investimento de R$ 1,1 milhão, o projeto vai apoiar 1,5 mil catadores, com distribuição de fardamento completo, água e alimentos para os trabalhadores.

Na saúde, o Estado investirá R$ 3,4 milhões para garantir o pagamento de mais horas extras para médicos plantonistas, além de realizar testes rápidos de DST/Aids e distribuir preservativos na folia.

O metrô de Salvador também vai funcionar durante o Carnaval. Na quinta-feira, dia 4, o sistema vai funcionar das 5h30 à meia-noite. Nos dias seguinte, será das 5h à meia-noite. Já na quarta-feira de cinzas, dia 10, o metrô estará aberto das 5h às 22h.

