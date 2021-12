Rui Costa discute investimentos no carnaval da Bahia

O carnaval baiano de 2015 conta com o investimento de R$ 66 milhões do Governo do Estado, segundo informou o governador Rui Costa na manhã desta quarta-feira, 14, em reunião com o cantor e compositor Carlinhos Brown e com os secretários estaduais de Cultura, Jorge Portugal, e do Turismo, Nelson Pelegrino, na Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Em conversa com a imprensa, Rui Costa afirma que quer uma maior participação do Governo do Estado no Carnaval. "Passado o Carnaval [deste ano], vamos chamar os artistas para discutir um novo projeto para o Carnaval", disse. "Quero fazer um diálogo com a prefeitura, que é quem coordena exclusivamente, para que o Governo do Estado tenha um protagonismo maior, ser também um coordenador do Carnaval", enfatizou o governador.

Segundo Jorge Portugal, do montante investido pelo Governo do Estado no Carnaval, cerca de R$ 10,6 milhões são por meio da Secretaria de Cultura (Secult). "É de responsabilidade da Secretaria da Cultura o Carnaval do Pelourinho e montaremos lá um grande palco, onde se apresentarão cinco atrações", garantiu. "Também apoiamos o Carnaval Ouro Negro com os blocos afros e blocos de samba", complementou. Já Nelson Pelegrino informou que coube à Secretaria do Turismo (Setur) gerir o volume de R$ 15 milhões. "O valor é utilizado para organizar o receptivo e os postos de atendimento aos turistas", disse.

Rui Costa também enfatizou que pretende criar um roteiro carnavalesco fora da capital. "Que possamos construir uma grande retomada dos projetos culturais na Bahia, inclusive, o circuito no interior do estado", disse. "Queremos realizar um grande circuito cultural em todas as regiões do estado", afirmou.

Diálogo

O governador disse ainda que vai apoiar o 'Afródromo' - projeto de Carlinhos Brown para o bairro do Comércio. Brown, por sua vez, agradeceu o apoio, por meio de editais, a projetos culturais capitaneados por ele, como o 'Pérolas Mistas' e a 'Enxaguada Du Bonfim'. Outra iniciativa que tem apoio do Estado é a da Associação Pracatum. De acordo com Brown, a entidade desenvolve ações educacionais no bairro do Candeal. "São vagas para 500 alunos, disse. "Temos mais [vagas] para mais 280 alunos para cursos de línguas como inglês e reforço de português, além da creche para 380 crianças", complementou Carlinhos Brown.

