Rui chega ao Campo Grande com a família para curtir o Carnaval

O Governador Rui Costa (PT) chegou ao circuito Osmar (Campo Grande) no início da tarde deste domingo, 26, acompanhado da sua esposa e primeira-dama Aline Peixoto e das duas filhas, Marina e Malu, para curtir o Carnaval de Salvador.

Este ano, a folia homenageia os 50 anos do Tropicalismo, tema da decoração especial do cicuito Batatinha (Pelourinho), onde a festa acontece até a terça-feira, 28. Nos circuitos Osmar, Batatinha e Dodô (Barra-Ondina) o Governo está oferecendo ao folião pipoca 110 atrações gratuitas, como Ivete Sangalo, Anitta, Luiz Caldas, Claudia Leitte, Baby do Brasil, Léo Santana e Saulo.

