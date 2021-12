Rui acompanha saída do Ilê Aiyê na noite deste sábado

O governador Rui Costa confirmou presença na concentração para a saída do bloco Ilê Aiyê, que desfilará no Circuito Osmar (Campo Grande) na noite deste sábado, 10, terceiro dia de Carnaval de Salvador. O desfile terá início às 22h, saindo da Ladeira do Curuzu, no bairro da Liberdade, onde ele nasceu e viveu grande parte de sua vida.

Para 2018, o Ilê tem como tema: “Mandela – A azania celebra o centenário do seu Madiba”, em homenagem a Nelson Mandela. Essa é a segunda vez que o bloco homenageia Madiba, considerado o pai da nação africana. O "Mais Belos dos Belos" ainda voltará ao circuito Osmar na segunda, 12, e na terça, 13.

Além de acompanhar o Ilê, Rui Costa também garantiu uma visita, neste domingo, 11, à sede do Afoxé Filhos de Gandhy, no Pelourinho (circuito Batatinha). Ele estará no local às 11h. Em seguida, o governador seguirá para o camarote oficial do Campo Grande, para acompanhar as atrações do circuito Osmar. As bandas Aviões e Duas Medidas, são algumas das atrações que desfilarão sem cordas no domingo, apoiadas pelo governo do estado.

