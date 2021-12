Ruas nos circuitos do Carnaval serão interditadas a partir desta quinta

Ruas e avenidas que dão acesso aos circuitos do Carnaval em Salvador terão pontos de bloqueio móvel e fixo montados a partir desta quinta-feira, 8, até a próxima quarta, 14.

No circuito Dodô (Barra / Ondina), as intervenções começam às 4h desta quinta e segue até as 13h de quarta. Estacionamentos também estarão proibidos neste período.

Já nos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), os bloqueios serão montados a partir de 12h de terça e permanecem até as 13h de quarta (estacionamentos não serão permitidos dentro do mesmo período).

Será autorizada a passagem de veículos de moradores da região e que contenham o selo de autorização da prefeitura.

