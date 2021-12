Rouge cancela participação em camarote no Carnaval de Salvador

As meninas do Rouge, uma das atrações mais esperadas no Carnaval de Salvador, cancelou a participação no evento. A apresentação do grupo estava marcada para acontecer no Camarote Tribus, instalado no circuito Dodô (Barra/Ondina), na terça-feira, 13.

Segundo uma nota de esclarecimento postado pela banda no Instagram, o cancelamento aconteceu por um descumprimento contratual por parte do camarote (veja a nota abaixo).

O Portal A TARDE tentou contato com a assessoria do Camarote Tribus, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Nesta quinta, 8, alguns foliões se revoltaram com a produção do camarote, por conta do atraso nas entregas dos abadás. Segundo os clientes, a Tribus só informou o problema "em cima da hora". Outros chegaram a duvidar do funcionamento do espaço, durante a folia, já que até a quinta a estrutura ainda não estava concluída.

Leia na íntegra:

"O grupo Rouge gostaria de esclarecer a seus fãs que, por motivos alheios ao nosso controle e vontade, o show que aconteceria no Camarote Tribus, dia 13/2/2018 em Salvador/BA, foi oficialmente cancelado. O cancelamento do show não diz respeito ao Rouge e sim a problemas enfrentados por aqueles que contrataram o show e que não cumpriram com os termos estabelecidos no contrato. Sendo assim, a banda não poderá seguir".

