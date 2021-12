Rodoviária e ferryboat montam esquema especial para o Carnaval

Começa nesta quarta-feira, 27, e segue até a Quarta-Feira de Cinzas, no dia 6 de março, a operação especial de transporte no terminal rodoviário de Salvador, para quem deseja curtir o Carnaval fora da capital baiana.

Segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), a operação, a previsão é que, durante este período, cerca de 101 mil passageiros circulem pela rodoviária. Para atender a demanda, são oferecidos 500 horários extras, além dos 540 horários regulares.

A Agerba sinaliza que os principais roteiros procurados são as praias localizadas do Litoral Norte, Chapada Diamantina, municípios do Recôncavo e da Região Metropolitana de Salvador. Os passageiros que compraram as passagens de forma antecipada, devem comparecer ao local de embarque com 20 minutos de antecedência e ter em mãos um documento de identificação oficial, incluindo adolescentes com idade superior a 12 anos. A apresentação do documento é obrigatória. Informações adicionais sobre legislação e demais dúvidas podem ser encontradas através do site da Agerba.

Ferryboat

O sistema ferryboat também funciona em esquema especial até o dia 11 de março. De acordo com a Internacional Travessias Salvador, durante a operação de Carnaval, as viagens serão realizadas de hora em hora e também com saídas extras. Estarão disponíveis as embarcações Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Pinheiro, Rio Paraguaçu, Zumbi dos Palmares, Anna Nery e Ivete Sangalo. A quantidade de ferry em trânsito pode variar a depender da demanda.

Das 5h desta quarta-feira, 27, até às 23h30 deste sábado, 2, será implementado um serviço sem interrupção. O retorno do período carnavalesco também terá funcionamento 24h, sendo das 5h de 5 de março, até às 23h30 do dia 6 de março.

Segundo a concessionária, cerca de 455 mil pessoas e mais de 65 mil veículos devem utilizar o sistema ferryboat durante a festa. Os que desejam solicitar o serviço de hora marcada podem acessar o site da empresa para selecionar um horário disponível.

As informações adicionais podem ser adquiridas pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), com o número 0800 028 2723, de segunda a sexta das 7h às 19h, e aos sábados, das 7h às 13h, ou através do e-mail demandastravessias@sollobrasil.com.br.

