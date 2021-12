Robyssão recebe convites de bandas para sair nos trios

Os pagodeiros estão na bruxa após a notícia de que o Robyssão, o Rei do Pagofunk, não fará parte do Carnaval de Salvador por falta de patrocínio.

Rick Ralley, substituto do cantor na banda Black Style, contou que foi pego de surpresa com a notícia, pois Robyssão "é um ícone do pagode baiano". O cantor também revelou que vai convidar o Rei para fazer participação com a sua antiga banda. "Que situação triste! Um artista tão importante para o pagode não pode ficar de fora do Carnaval. As portas do meu trio estão abertas para ele", revelou.

Quem também não gostou nada da ideia foi o ex-empresário do artista e dono da banda La Fúria, Jorge Sacramento. "O pagode é um ritmo dominante na Bahia e representa a força do povo da periferia. É uma pena que um artista como Robyssão fique de fora".

O vocalista da banda La Fúria, Bruno Magnata, disse que "é uma falta de respeito" Robyssão não desfilar num trio. "Ele ser um artista popular que comanda os paredões, faz parte da cultura baiana. Robyssão está convidado para tocar comigo no bloco 'As Transformistas', amanhã, no Campo Grande. Venha, parceiro!", disse Bruno, que aproveitou para agradecer Robyssão por gravar o hit da banda 'Procura o brinco'.

adblock ativo