Robyssão fica de fora do Carnaval de rua de Salvador

A crise que atinge o País chegou para o Rei do Pagofunk. Em 2016, Robyssão vai ficar de fora do Carnaval de Salvador. Por falta de patrocínio, em Salvador, o cantor deve se apresentar apenas no camarote Axé Bahia, na sexta-feira, 5, no Circuito Dodô, na Barra, e em estados como Sergipe e Piauí.

O artista descarta a possibilidade de ficar de fora do Carnaval por causa da Lei Antibaixaria, proposta pela Deputada Luiza Maia (PT), que proíbe a contratação de bandas que tenham no repertório músicas ofensivas às mulheres. Robyssão contou que tem muito respeito à Deputada, mas a lei é injusta e desigual, pois só reflete no pagode baiano.

"Quando me formar em Direito irei derrubar esta lei. Ela é só limitada ao pagode, se fosse colocada em prática, 80% das bandas do país estariam proibidas de cantar. A música é uma forma de externar sua arte a respeito de determinado tema", disse.

Mesmo ficando fora do Carnaval de Salvador, Robyssão revelou que está fazendo vários shows com CD Verão 2016, no qual ressalta a música "Pele na Pele", que incentiva o uso de preservativo para reduzir as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). O álbum também conta com músicas como "Mamadeira" e "Procura o Brinco".

Mas mesmo sendo uma música de conscientização, o artista não tem pretensão de ganhar o título de música do carnaval, pois, para ele, essa concorrência funciona como um jogo de interesse entre as bandas e a imprensa. Para retratar esse 'jogo', ele compôs a música "Melô do Cocô", que critica a atuação da mídia sensacionalista. "Essa música é uma forma de criticar a atuação da mídia sensacionalista e as pessoas que acreditam em tudo o que é noticiado", disse.

Robyssão revelou que não gosta de aparecer e por isso rejeita diversos convites de programas nacionais, porque acha que a felicidade e o sucesso precisam convergir e o artista perde a privacidade quando se expõe muito.

Após o Carnaval, o artista pretende pausar a carreira para dar continuidade aos seus projetos como empresário e ao curso de Direito.

