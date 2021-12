Ricardo Chaves conta que fez "gato" para não parar de tocar

Ricardo Chaves não é o crocodilo da música que o próprio fez bombar nos anos 90. Mas quando o bicho pegou, o cantor tirou de letra para não deixar o folião 'pinel' em pleno Carnaval.

Lembra de algum perrengue no carnaval?

Não sei se foi em 83 ou 84, mas rolou o seguinte... Estava puxando o Pinel. Naquela época, o trio saía do Campo Grande e fazia o retorno pelo Canela. Na altura da reitoria da Ufba, o gerador queimou. Paramos uns minutos. Para não deixar os associados na mão, nossa equipe puxou um 'gato' do poste da Coelba. Até buscaram uma peça, tocamos horas parados ali.

Já tomou vaia por cantar o hino do 'Baêa'?

Nunca vaiaram. É uma coisa bacana porque as torcidas sempre entraram no clima numa boa. Quando o Bahia é campeão baiano, amarro a camisa tricolor no pedestal do microfone. Mas vou dizer uma coisa: só toco o hino do Esquadrão. O de lá peço que os torcedores deles cantem. Já basta uma vez que eles levaram e tive que botar uma faixa deles em cima do trio.

adblock ativo