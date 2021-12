Retrofoguetes prepara mais uma edição do Retrofolia

O Retrofoguetes vai realizar mais uma edição do seu tradicional baile carnavalesco, o Retrofolia, na sexta, 17, ás 22h, no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 20 no local ou R$ 15 para quem for fantasiado.

Com um repertório especial em reverência aos criadores do trio elétrico, o Retrofolia apresenta temas que marcaram a história da música carnavalesca como frevos elétricos, marchinhas e sucessos instrumentais da guitarra baiana, em especial, o material composto na década de 1970 pelos grupos Armandinho Dodô e Osmar e Tapajós, além também de clássicos cantados por nomes como Luiz Caldas, Moraes Moreira e Caetano Veloso.

Formado em 2008, inicialmente como um projeto paralelo do quarteto instrumental Retrofoguetes, o grupo hoje conta com Rex (bateria), Morotó Slim (guitarra), Julio Moreno (guitarra), Paulo Chamusca (guitarra), Fábio Rocha (baixo) e Kaverna (voz).

adblock ativo