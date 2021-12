Retirada de documento perdido começa segunda-feira

Cerca de dois mil lotes de documentos foram encontrados pela Polícia Militar no Carnaval de Salvador. A partir da próxima segunda-feira, 6, os documentos estarão disponíveis na Ouvidoria da Polícia Militar, no SAC do Shopping Barra, em Salvador. Quem tiver urgência já pode procurar o atendimento no Quartel dos Aflitos (Centro).

O folião que perdeu algum documento deve acessar o site da PM (www.pm.ba.gov.br) e clicar no link Documentos Perdidos, na coluna à direita, para saber se foi localizado.

De acordo com o major Everaldo Maciel, coordenador da Ouvidoria da PM, o órgão tem essa missão durante o Carnaval, mas a PM devolve documentos perdidos durante todo o ano.

