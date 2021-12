'Ressacas' do carnaval são destaques no fim de semana em Salvador

O Carnaval acabou, porém a animação ainda toma conta de Salvador. Isso porque, os foliões poderão matar as saudades da folia curtindo as chamadas "ressacas" da festa de momo, que terão início nesta sexta-feira, 3, e vão até o domingo, 5.

Além da capital baiana, o público também terá opções de lazer em Morro de São Paulo e em Itaparica.

>> Festas:

>> Baile da Santinha - A Ressaca

A Ressaca do Baile da Santinha acontece nesta sexta-feira, 3, no Wet N' Wild, a partir das 20h. O evento contará com apresentações do cantor Léo Santana e das bandas Timbalada e Harmonia do Samba. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 100.

>> Pelourinho Dia e Noite

A programação cultural do projeto Pelourinho Dia e Noite terá no sábado, 4, às 17h, o Clube dos Caretas. Já às 19h, o ijexá do Afoxé Filhos do Congo inicia o cortejo pelas ruas e bares do Pelô.

No domingo, 5, o Grupo Patuscada toca o melhor do chorinho no Concerto nas Igrejas, às 11h, no Museu da Misericórdia. Para as crianças, o Playgrude faz a ressaquinha de carnaval no Largo de Santo Antônio, às 16h30, ao ar livre.

Os Personagens Vivos recebem baianos e turistas para um passeio cultura-histórico-político e artístico na terça, 7, às 11h, com ponto de concentração na Praça Municipal. O cortejo começará com Zumbi acompanhado dos músicos recebendo os turistas no Elevador Lacerda, logo em seguida encontram Carmem Miranda em frente à Igreja da Misericórdia, Castro Alves, na Praça da Sé, Raul Seixas no cruzeiro de São Francisco, Gabriela na ladeira do Pelourinho e Michael Jackson no Largo do pelourinho, finalizando com um pocket show.

>> Sembalitro

O encontro Sembalitro, pós carnaval, acontece neste sábado, 4, no Santa Música em Vilas do Atlântico, a partir das 21h e vai contar também com participação de convidados. Os ingressos custam R$ 30 (masculino) e R$ 20 (feminino) e estão sendo vendidos no local.

>> Carnaval da San Sebastian

Na boate San Sebastian, o carnaval continua nesta sexta-feira, 3, com os DJs Ober, Arthur Berenguer e Rob Phillips. No sábado, 4, é a vez de Renato Cecin (SP), Arthur Valleti e Rob Phillips assumem as pick ups. Os valores dos ingressos devem ser consultados na bilheteria do local.

>> Morro de São Paulo

Em Morro de São Paulo, a ressaca acontece nesta sexta-feira, 3, na Toca do Morcego, no município de Cairu (Costa do Dendê). O evento vai receber o DJ Alex Stein na "Pool Party", a partir das 17h. Os ingressos serão vendidos a R$ 70.

>> Festival Bye Bye Verão em Itaparica

O Festival Cultural Bye Bye Verão acontece entre esta sexta-feira, 3, e domingo, 5, em Mar Grande, na Ilha de Itaparica. A festa gratuita é multicultural e engloba manifestações artísticas, feiras de gastronomia e de artesanato, samba de roda, capoeira, orquestra, teatro e grupos de percussão.

Na praça Anísio Nelson de Brito, será montada a feira gastronômica e artesanal, com abertura a partir das 17h. No mesmo espaço vão ocorrer diversas manifestações lúdicas e artísticas.

Nesta sexta-feira, na Praça da Matriz, haverá shows de Danniel Vieira, Hélio e Junior e Silvanno Salles. No sábado, 4, quem comanda são as bandas Viola de Doze, Harmonia do Samba e O Castelo. Já no domingo, as atrações são Banda a tribo, Kokoisa, Baba de Moça e Ju Moraes.

