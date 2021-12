Representante da ONU elogia campanha "Respeita As Mina"

A representante da Organização das Nações Unidas (ONU) Mulheres no Brasil, Nadine Gasman, elogiou durante o desfile dos Filhos de Gandhy na tarde deste domingo, 26, a aceitação dos foliões da campanha "Respeita As Mina".

"A campanha foi abraçada por todos. Isso é muito bom! Estou impressionada", disse Nadine.

Estavam presentes também no desfile, além do governador Rui Costa e a secretária de Políticas para Mulheres, Julieta Palmeira, o representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), Joaquim Molina, que chegou a brincar com a quantidade de foliões curtindo a festa.

“No Carnaval de Salvador é falsa a lei da Física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço", brincou.

