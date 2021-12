Repórter mostra por dentro a farra dos fantasiados

Se a história é fantasia no Carnaval, o ritual de preparação importa. Não é lá como pensar num concurso, mas mergulhar na energia da folia vale para a animação. Os debates sobre a melhor escolha podem vir dias antes ou ser improvisada, resolvida, assim, de última hora. O que não vale, no entanto, é se levar a sério.

Sair fantasiado no Carnaval de Salvador é experimentar olhares curiosos, a depender do circuito, ou se sentir em casa, quando se está rodeado por uma série de tipo lúdicos, como no bloco Os Mascarados ou As Muquiranas.

O universo da fantasia dialoga, de algum modo, com os tempos antigos de curtir festa. Quando o Centro Histórico, principalmente o Pelourinho, se estendendo pela Rua Chile até a Praça Castro Alves, recebia pequenos blocos em todas as vias periféricas. O Carnaval era um portal mágico em que adultos sérios e sisudos saíam fantasiados para viver outro clima. Quando a mortalha surge, a fantasia perde o reinado, mas resiste nas ruas. Talvez seja a ideia de encarnar um personagem mais divertido e conectado aos ritmo da folia que ainda perdure.

Após passar pelas opções de pirata, marinheiro ou rei de copas, uma versão de palhaço foi a decisão mais próxima de uma brincadeira com os famosos pierrôs.

Pelo menos na maquiagem dava para criar uma referência. Uma vez resolvida a questão era hora de improvisar.

Cores no rosto, uma tiara meio clown na cabeça, suspensórios com pompons, óculos com lentes “fundo de garrafa”, shorts divertidos. Entre empréstimos, compras e o que estava disponível no armário, fui me aventurar na liberdade da ideia de fantasia.

Pronto, ao sair de casa, a primeira impressão é de que quando se está fantasiado ainda fora dos circuitos oficiais, os olhares variam de curiosidade ou estranheza. Seja lá por uma rejeição ao que parece estranho, alguma vontade perdida de curtir ou simplesmente a velha indiferença. Mas, é Carnaval, e, de algum modo, isso antecipava meu destino para quem me via passar.

Repórter a mil por hora no meio da multidão

Hora do palhaço

Começando minha quinta-feira de Carnaval numa passada pelo Circuito Batatinha, no Terreiro de Jesus, a voz envergonhada de uma pequena fala num volume de quem quer ser ouvida: “Olha, mãe, um palhaço”. Ufa! Sinal de que a folia, para mim, começava bem.

Sorrindo de volta, dei um tchau animado. Ah, conexões do Carnaval! Seguiu-se a noite numa batucada perto, com as percussão do afro Idará.

Um tipo de palhaço não destoou tanto entre estampas africanas exuberantes. Ao caminhar mais, chegando na Praça Tomé de Souza, mais um cumprimento à minha fantasia: “oi, palhaço!”, disse um menino sentado no colo da mãe que vendia duas Skol por R$ 5. Outro contato estabelecido. Em frente à Câmara de Vereadores, uma bandeira verde, amarela e vermelha se associava ao som de reggae que saía das fortes caixas de som do trio elétrico. Aos poucos as cordas subiam, e os associados eram convidados a entrar nelas. Hora do palhaço procurar um outro espaço para curtir a folia.

Oi, amigo, o rosto do riso é o que deve prevalecer

Assim sempre

Ao chegar no circuito Dodô (Barra-Ondina), é fácil perceber que os anos 1990 apontam cada vez mais longe já que a predominância dos abadás pelas ruas do circuito já não é tão arrebatadora. Roupas comuns, aparências diversas, se confundem com abadás de camarotes e blocos - e também fantasias. É dia de saída do bloco Os Mascarados. Mesmo antes de chegar, ali na Princesa Isabel, já pintavam orientais, fadas e algumas versões repetidas de Mulher-Maravilha (em muitas interpretações, é verdade).

Já na concentração do bloco, em meio a tantas criações, todo mundo fica um pouco animado com a possibilidade de ser registrado pelas câmeras da fotógrafa de A TARDE. Os 15 amigos que vieram de Brasília para se divertir na Barra, com saias de tule rosas ou coloridas, logo se reuniram para posar. E aquele conjunto tinha tema? “Estamos celebrando a amizade”, conta uma integrante do grupo. Ali, passeavam drag queens fantasiadas de Rainhas de Bateria e super-heroína com desenhos de folhas de maconha. Os mais ousados iam de sunga em versões de salva-vidas ou colocavam macacões transparentes, estrategicamente cobertos. Sem tema específico, num primeiro olhar.

Sem dúvidas, os unicórnios são a moda do momento. Além dos montes vistos pelas ruas dos circuitos, entre adultos e crianças, vendedores ambulantes vendem aos montes tiaras com o tal chifre mágico. A sensação de diversão é um dos critérios que vale no Carnaval. Do começo ao fim, os tipos estranhos parecem receber maior aceitação. Deveria ser assim sempre.

