Rei Momo recebe as chaves da cidade em abertura oficial do Carnaval

Que comece a folia! O prefeito ACM Neto (DEM), ao lado do governador Rui Costa (PT), declarou aberto o Carnaval 2019 em Salvador, com a entrega das chaves da cidade ao Rei Momo, o educador social Renildo Barbosa, de 42 anos. A cerimônia aconteceu na noite desta quinta-feira, 28, no circuito Osmar, no Campo Grande.

A cerimônia contou com a presença de toda a nobreza momesca, formada pelos dois guardiões do Rei Momo, o corretor de imóveis Aderbal Rodrigo Neto e o publicitário Alan Nery, a rainha Jessie Oliveira e a primeira e segunda princesas, Leila Figueiroa Santiago e Iasmin Guimarães.

Ao lado de Neto e Rui Costa, artistas como Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, Tony Salles, da banda Parangolé, Daniela Mercury e o sertanejo Daniel Vieira também participaram do evento.

Empoderamento

E para quem acha que Carnaval não é época de lutar por representatividade, a rainha plus size, Marlene Basílio, de 35 anos, mostrou justamente o contrário, ao defender o seu papel de representante legítima da mulher baiana.

“É um grande prazer estar representando as mulheres gordas e negras da Bahia. Precisamos ser vistas e respeitadas. Carnaval também é tempo de falar sobre isso”, defendeu Marlene Basílio.

Para a segunda princesa, Iasmin Guimarães, um dos pontos mais positivos do Carnaval deste ano foi o investimento em campanhas contra o assédio da mulher nos circuitos.

“Fico muito orgulhosa em ver que a Marlene Basílio. Porém, também é válido lembrar que essa campanha deve se estender para além da questão da mulher e chegar aos LGBTs e outras minorias de maneira geral”, opinou.

Com as chaves da cidade devidamente entregues e toda realeza no comando, a folia no circuito Osmar, que já havia começado desde cedo, ficou ainda mais animada com a chegada de Léo Santana e, em seguida, Psirico.

