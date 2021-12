Rei Momo recebe as chaves da cidade e dá início ao Carnaval de Salvador

Pelo segundo ano consecutivo, o Carnaval de Salvador foi aberto oficialmente com festa na praça Municipal, no Cento Histórico. O pontapé inicial para o começo da folia foi dado nesta quarta-feira, 22, pelo governador Rui Costa e prefeito ACM Neto, que entregaram juntos a chave da cidade ao Rei Momo, Alan Nery.

>> Confira imagens do primeiro dia oficial de festa em Salvador

Mesmo antes da solenidade oficial, as ruas do Centro Histórico já estavam sob clima de alegria, com o desfile dos principais blocos afro do estado. Entre as atrações, estavam Olodum, Ilê Aiyê, Muzenza, Malê Debalê, Cortejo Afro, Filhos de Gandhy e Banda Didá.

Já passava das 20h quando governador e prefeito subiram ao palco montado em frente ao Palácio Thomé de Souza para decretarem a abertura oficial da festa.

Para o prefeito, o Carnaval já havia começado no último fim de semana, com as apresentações do Fuzuê e do Furdunço.

“Clima intenso”

“Agora, a cidade passa a viver esse clima intenso. Nossa expectativa é que o Carnaval de 2017 seja o maior de todos os tempos”, deseja Neto. “A cidade está preparada para atender o folião, para fazer a alegria de baianos e turistas, que já tomaram conta das ruas”, completou.

Rui Costa aproveitou para, novamente, reforçar o pedido para que as pessoas saiam às ruas com o espírito de manter a paz nos circuitos. “Para que, na Quarta-feira de Cinzas, possamos nos orgulhar de que fizemos o Carnaval da paz e da alegria, sem violência”, pediu.

Mal havia entregue a chave, o prefeito já anunciava o arrastão da meia-noite, na terça-feira, com Carlinhos Brown. “Mas o arrastão da quarta depende da garantia de segurança”, disse.

Rui confirmou: “A festa está garantida. Foi um investimento de R$ 43 milhões em segurança”.

O Momo Alan Nery volta a assumir o posto de embaixador da festa, mantendo a tradição da família. “No ano passado, meu irmão assumiu depois de mim. Agora retornei em 2017 para o maior Carnaval do planeta”, festejou.

