Rei Momo recebe a chave da cidade de Salvador

Está aberto oficialmente o Carnaval de Salvador 2018! O Rei Momo André Luís Santos, conhecido como Dallas, recebeu das mãos do prefeito ACM Neto a chave da cidade na tarde desta quinta-feira, 8, no circuito Dodô (Barra-Ondina), no camarote Expresso 2222, localizado em frente ao Farol da Barra.

Depois de muitas polêmicas em torno da escolha do rei da folia, André Luís deu a largada para festa na capital baiana e acompanhou o desfile do trio sem cordas comandado por Claudia Leitte, o primeiro a sair na Barra.

Quebrando a tradição de anos anteriores, o ato que marca a largada da folia foi realizado pela primeira vez na Barra, em frente ao Farol. Normalmente, as chaves eram entregues no centro da cidade, no circuito Osmar (Campo Grande).

A Rainha do Carnaval, a estudante Evelin Oliveira, de 19 anos, também participou da cerimônia ao lado do Reio Momo.

