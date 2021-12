Rei Momo do Carnaval 2016 é coroado

O clima estava bem festivo na tarde desta sexta-feira, 29, e, de fato, já dando início ao Carnaval, na competição para eleger o gordinho que receberia a coroa e faixa de Rei Momo do Carnaval de Salvador 2016, além de um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil.

Foram seis candidatos "de peso" competindo pelo trono de monarca balofo: Everaldino do Rosário Rosa (31 anos e 144 kg), Edgar Passos (52 anos e 107 kg), Marcelo Luz Passos (50 anos e 104 kg), Paulo Ian Borges Ribeiro (23 anos e 123 kg), Pedro Balbino (45 anos e 123kg), e, por fim, o grande vencedor.

O eleito pelos jurados, considerando itens, de acordo com o regulamento da competição, como "sociabilidade, desembaraço e facilidade de expressão, notoriedade cultural e autêntico espírito carnavalesco", foi, então, o diretor de teatro e morador de Lauro de Freitas (Grande Salvador), Nivaldo Santos Nery, que tem 38 anos, pesa 130 kg, e é mais conhecido por Duzinho.

Torcida

O nome dele foi o mais gritado pelo público que foi acompanhara a disputa pelo trono na Biblioteca Pública do Estado, no bairro dos Barris. E a torcida era mesmo organizada, uma vez que dezenas de pessoas vindas de Lauto de Freitas foram torcer para ele, incluindo a caracterização de integrantes de grupos de caretas e sambadeiras da cidade da região metropolitana.

O mais curioso sobre esse novo Rei Momo do Carnaval da capital baiana é que, além de ter ganho logo na primeira vez que se inscreveu, o irmão, dele Alan Nery, foi o Rei Momo do ano passado.

Em família

Como bem disse o ex-monarca Alan: "Fui o Rei Momo do Carnaval de Salvador do ano passado e, agora, estou passando a coroa e a faixa para o meu irmão, mantendo ela em casa", para delírio da animada torcida vinda do litoral norte.

O vencedor, por sua vez, não aguentou a emoção de sagrar-se vencedor e desabafou: "Para mim, vencer este concurso é uma emoção muito grande, indescritível. Contei também com a experiência do meu irmão, meu antecessor, que muito me ajudou".

Duzinho falou a respeito da premiação conquistada. "Ainda não pensei no que fazer com o dinheiro", disse em meio aos abraços.

