Rei Momo 2018 vai ser escolhido nesta quarta-feira

Após uma série de polêmicas e a recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a eleição para escolher o Rei Momo do Carnaval de Salvador vai acontecer nesta quarta-feira, 31, a partir das 18h, no Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho. O concurso é promovido pela Federação Baiana das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia.

De acordo com o presidente da federação, Jairo da Mata, 23 pessoas se inscreveram para o concurso entre os dias 27 e 29 de janeiro. O vencedor receberá um prêmio de R$ 10 mil.

Entre os jurados estão Paulo Leal, coordenador executivo do Carnaval 2018 e presidente da Associação Baiana de Trios Independentes (ABTI), a jornalista Wanda Chase e Nilton Ávila Filho, presidente do Sindicato dos Feirantes e Ambulantes da Cidade do Salvador (Sindifeira).

