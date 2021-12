Rede hoteleira de Salvador garante ocupação média de 97% no Carnaval

Salvador recebeu cerca de 800 mil turistas neste Carnaval. O resultado dessa movimentação é a alta procura por hospedagem na capital baiana, que atinge a média de ocupação de 97% na rede hoteleira, composta por 40 mil leitos. As regiões de destaque são os bairros próximos aos circuitos da folia, onde muitos hotéis operam com capacidade máxima.

Para o secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco, estes dados são muito positivos para o período, fruto do esforço que o governo estadual tem feito para fortalecer o Turismo. Demonstram, por outro lado, que a Secretaria do Turismo do Estado (Setur) deve implementar um modelo de trabalho intensivo, com o objetivo de combater a sazonalidade.

Presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Sílvio Pessoa comemora o alto desempenho da hotelaria. “O clímax do verão é o Carnaval. Desde o dia 20 de dezembro a cidade está lotada. Janeiro foi uma excelente alta estação e fevereiro é o melhor desde 2012”.

O grande grupo de turistas em Salvador no Carnaval inclui principalmente baianos de outros municípios, paulistas, mineiros, cariocas e brasilienses. Cerca de 10% desse público é formado por estrangeiros, especialmente argentinos, espanhóis, italianos, franceses, alemães e norte-americanos.

