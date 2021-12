O prefeito ACM Neto (DEM) foi vaiado ao chegar na sede do Ilê Aiyê na noite deste sábado por parte do público, que também entoou um "fora Temer". Neto foi ao local para acompanhar a saída do bloco, que segue para a Avenida.

As vaias ocorreram no momento em que o prefeito defendia o direiro de expressão, em entrevista à imprensa, ao comentar a manifestação da banda BaianaSystem, que, em apresentação na Avenida, contou "fora Temer". Em seguida, Neto sorriu, acenou para o público e entrou na sede do Ilê para aguardar a saída do bloco.

"Todas as pessoas têm o livre direito de se manifestar, seja um artista ou um cidadão. Nós não vamos retaliar, pelo menos eu não", afirmou.

Na contramão do que disse o prefeito, o presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Pedro Costa, chegou a ameaçar a expulsão da banda por conta da manifestação.

Luan Santos

Recebido por vaias no Ilê, Neto defende liberdade de expressão

