Rapper Pitbull passa mal e não sai no trio de Claudia Leitte

O rapper Pitbull, convidado especial da cantora Claudia Leitte para a abertura oficial do Carnaval, passou mal momentos antes da folia e não subiu no trio elétrico ao lado da artista no final da tarde desta quinta-feira, 8. O trio precisou continuar sem o americano.

De acordo com a assessoria de imprensa de Claudia, a polícia pediu para o bloco continuar pois precisava cumprir o horário programado. Até o momento não há informações sobre o estado de saúde do rapper.

adblock ativo