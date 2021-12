Rainha Plus Size do Carnaval 2018 será eleita neste domingo

O concurso que elege a Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador 2018 acontece neste domingo, 4. A cerimônia será realizada no Wish Hotel da Bahia (ex-Sheraton), no bairro do Campo Grande.

Trinta candidatas estarão na disputa para assumir o posto de Rainha. Carisma, desenvoltura e samba no pé serão um dos requisitos avaliados pelos jurados. O objetivo do evento é proporcionar a valorização, autoestima e beleza das mulheres gordas da Bahia.

O concurso tem como padrinhos o cantor Daniel Vieira e a jornalista Maíra Azevedo, a tia Má. A Banda Didá, a cantora Ayla Menezes e outros artistas serão os responsáveis pela animação da festa.

adblock ativo