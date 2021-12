A redação do jornal A TARDE recebeu, nesta quinta-feira, 28, as visitas da Rainha do Carnaval, Carol Amaral, e das primeira e segunda princesas, Natale Paim e Rosangela Gomes, respectivamente. As três esbanjaram simpatia e sambaram no meio da redação ao som de Madalena, de Martinho da Vila.

Da redação Rainha e princesas do Carnaval visitam redação do A TARDE

Carol Amaral foi eleita rainha na noite de quarta-feira, 27, em uma cerimônia em Salvador. Ela recebeu R$ 10 mil e ainda uma passagem ida e volta para Madrid. A primeira princesa também ganhou a passagem para Madri e mais R$ 6 mil. Já a segunda princesa levou R$ 4 mil e um fim de semana em um resort na Bahia.

