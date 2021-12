Rainha e princesas do Carnaval de Salvador são escolhidas

A estudante de odontologia Milena Alem Fonseca, de 21 anos, foi escolhida a Rainha do Carnaval de Salvador 2017. A eleição foi realizada na noite de sábado, 11, no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, em Salvador. Gleiciele Teixeira Oliveira, 19, será a 1ª Princesa e Eduarda Santos Paixão, 22, a 2ª Princesa.

Milena, que tem 1.66 de altura e 55kg, recebeu 51 pontos do júri técnico. As duas princesas tiveram a mesma pontuação e somaram 43 pontos cada.

A Rainha do Carnaval ganhou o prêmio de R$ 10 mil em dinheiro, duas passagens para Europa e um contrato de exclusividade com uma agência de modelos. Já a 2ª Princesa levou R$ 3 mil e a 3ª faturou R$ 2 mil.

Princesas Eduarda Santos Paixão (E) e Gleiciele Teixeira Oliveira ao lado da Milena Alem Fonseca

