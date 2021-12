Rainha do Muzenza defende acesso de pessoas com deficiência ao Carnaval

A nova Rainha do Bloco Muzenza, Josy Brasil, também marcou presença com toda sua alegria no camarote Expresso 2222, na noite desta segunda-feira de Carnaval, 4.

A rainha, que é cadeirante, já iniciou seu reinado com muita responsabilidade. Neste ano, Josy foi convidada para ser supervisora da estrutura do camarote Club, para aprovar a acessibilidade para pessoas com deficiência. "É muito importante esse momento, nós também gostamos de festa e não precisamos ficar em casa, para isso, é necessário que nós tenhamos opções e que haja estrutura", afirmou ela.

A simpática rainha não coloca a deficiência como dificuldade, mas sim como impulsionador para conquistar seus objetivos. "Isso é tudo muito novo para eles, e meu papel é abrir portas. O importante é que a acessibilidade seja algo frequente e que já esteja na estrutura dos camarotes sempre", ressaltou.

Josy Brasil reina hoje, no último dia de Carnaval, à frente do Bloco Muzenza no Circuito Osmar (Campo Grande).

