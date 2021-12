Rainha do Comanche do Pelô

Há um tempo a rainha comancheira Jéssica Cruz, 24 anos, vem cuidando do corpo e alimentação para brilhar à frente do bloco carnavalesco Comanche do Pelô.

"Eu danço, malho, como direitinho para poder fazer bonito lá em cima", diz. Jorginho Comancheiro, considerado um pai para a moça, rasga elogios.

"Ela já foi destaque nos outros anos e dessa vez mereceu o posto. Ela é ótima", diz ele, que comandará o bloco no dia 15. Além de cuidar do corpo, a moça estuda música. Inclusive, é formada em dança pela Ufba. "Vou me vestir de índia, conforme a tradição", revela.

A morena foi escolhida entre 12 meninas através de uma comissão interna.

"Vamos desfilar domingo, segunda e terça de carnaval", diz Jordinho Comancheiro.

adblock ativo