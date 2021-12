Radar móvel flagra condutores na Centenário

Os motoristas que se aventuram em trafegar pela via exclusiva para ônibus e táxi na avenida Centenário, implantada para o período do Carnaval, podem estar sendo multados sem mesmo se dar conta.

Isso porque a Transalvador implantou no local um radar móvel, com o objetivo de flagrar os condutores que utilizam a via exclusiva sem autorização.

A medida integra a operação especial montada pelo órgão de trânsito municipal para o Carnaval e visa, segundo o chefe da Transalvador, Fabrizzio Muller, inibir o desrespeito de alguns condutores e melhorar a fluidez do tráfego.

“Este ano, estamos observando melhor fluidez na região, com maior velocidade média dos veículos e sem grandes retenções. A presença do radar, de certa forma, inibe que os condutores descumpram a medida de via exclusiva”, afirma.

A implantação do radar surgiu após a observação, em anos anteriores da festa, de que os condutores não respeitam a exclusividade para ônibus e táxi.

“Os agentes de trânsito não dão conta dessa fiscalização o tempo inteiro, porque têm outras atribuições nas vias ao longo dos circuitos, como a orientação aos condutores”, pontua o superintendente.

O desrespeito, pondera Muller, gera problemas para o tráfego e prejudica quem usa o transporte público. “Se temos mais veículos trafegando ali, naturalmente vamos ter congestionamentos, porque todo o planejamento feito é para que apenas ônibus e táxi possam passar. Nossa ação é, justamente, para facilitar o tráfego para todos e evitar transtornos”, disse.

A Transalvador ainda não tem número de notificados pelo radar. O balanço só será feito após o Carnaval.

