“Quem sabe no próximo Carnaval?", diz Iza sobre puxar trio em Salvador

Pela primeira vez no Carnaval de Salvador, a cantora pop Iza, não descartou a possibilidade de puxar um trio no próximo ano. Trazendo sucessos como “Ginga” e “Pesadão”, a artista fechou com chave de ouro o último dia de carnaval dos foliões do Camarote Salvador na terça-feira, 5.

“Acho incrível essa história de puxar trio, respeito muito. É uma possibilidade muito grande, você tem que estar super preparado. Eu como boa virginiana, gosto de fazer as coisas com calma e eu tenho preparado projetos. Não quero adiantar muita coisa, mas quem sabe Carnaval que vem?”, afirmou.

Além disso, a cantora também anunciou que fará uma parceria com a banda Baiana System. Não seria a primeira vez de Iza com um artista baiano. Nesse ano, ela e Caetano Veloso regravaram a música “Divino Maravilhoso”, além de já ter dividido os vocais com Carlinhos Brown e Ivete Sangalo em outras composições.

“Tô conversando com a galera do Baiana System, sou muito fã deles. Eu e o Russo (Passapusso), temos trocado algumas ideias. Acho que em breve vocês podem esperar muita coisa boa aí”, declarou.

Iza está voltando para a rotina aos poucos. No dia 8 de janeiro ela fez uma cirurgia no joelho devido a um ligamento rompido em um show no ano passado. Com isso, ela acabou recusando alguns convites para desfilar na Sapucaí.

“Já voltei à minha rotina, mas ainda to um pouco parada no palco. Estou me recuperando ainda”, disse.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo