Quatro pessoas são presas em flagrante vendendo credenciais do Carnaval

Quatros pessoas foram presas em flagrante comercializando credenciais de trânsito que a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) oferece a moradores das imediações dos circuitos do Carnaval. Segundo balanço do órgão municipal, até esta segunda-feira, 27, foram apreendidos 60 destes adesivos por uso irregular.

O modelo mais apreendido pela fiscalização foi a credencial amarela, que dá acesso à avenida Centenário via rua Ranulfo de Oliveira ou rua Sabino Silva. O principal motivo flagrado foi a adulteração do adesivo (plastificação).

Em nota divulgada pela Transalvador, o superintendente do órgão, Fabrizzio Muller, lembrou que a credencial foi criada para garantir a mobilidade de moradores e que a utilização irregular só atrapalha o fluxo de veículos nos trechos. Durante o Carnaval do ano passado, foram apreendidas 300 credenciais, entre falsificadas e comercializadas. “Isso demonstra uma eficácia na distribuição e fiscalização destas credenciais para inibir essa comercialização irregular”, frisou o superintendente.

