Quatro mil atendimentos são contabilizados nos circuitos durante o Carnaval

Nesta terça-feira, 5, foi divulgado mais um balanço da saúde com os dados do Carnaval, e os módulos assistenciais da Prefeitura contabilizaram 4.081 atendimentos desde a quinta-feira, 28 de fevereiro.

No total, 79% das ocorrências são dores nos membros inferiores, cefaleia e ferimentos acidentais. Já os casos ortopédicos correspondem a 7% do total de atendimentos. As mulheres seguem liderando os atendimentos, com 50,4% das ocorrências, assim como a faixa etária de 20 a 29 anos (35%). Os números de transferências para hospitais seguem estáveis. No total, 123 pacientes foram deslocados das unidades dos circuitos. O Hospital Geral do Estado, UPA Brotas e UPA Vale dos Barris, foram os principais destinos.

Nas unidades dos circuitos Barra/Ondina foi o que mais recebeu demandas (2766), seguido Campo Grande (1176). A região do Centro Histórico permanece registrando o menor número de casos (137).

adblock ativo