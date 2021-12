Quase 90 pontos precisam passar por intervenção antes do Carnaval

Quase 90 pontos dos circuitos Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) precisam passar uma intervenção antes do início do Carnaval. Essa foi a avaliação de técnicos da Defesa Civil de Salvador (Codesal) durante vistoria nesta sexta-feira, 10.

De acordo com a Prefeitura, as alterações são pontuais, como calçadas com pedras portuguesas soltas, grelhas de drenagem danificadas, fiação baixa e algumas árvores que precisam de poda.

A vistoria aconteceu no Corredor da Vitória, Avenida Sete de setembro, Campo Grande, Forte de São Pedro, Castro Alves, Praça Municipal e Pelourinho.

