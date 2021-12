Qualidade da água para consumo no Carnaval é monitorada

O monitoramento da qualidade da água em Salvador segue intensificado com o objetivo de minimizar o risco à saúde pública e prevenir doenças hídricas evitáveis, como as diarreias, no Carnaval 2019. A ação está sendo realizada pela Vigilância Ambiental, órgão da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Para evitar que baianos e turistas contraiam doenças através do consumo de água imprópria, seja por gelo ou líquido, quatro equipes da Vigilância Ambiental estarão na fiscalização através de exames microbiológicos e físico-químicos, que têm resultados no mesmo dia, para que haja uma rápida intervenção nos estabelecimentos. A ação reduz em mais de 80% os casos de doenças hídricas, que evita uma sobrecarga nas unidades de saúde no pós-Carnaval.

“O monitoramento da qualidade da água consumida pela população é realizado conforme a legislação vigente. Todos os estabelecimentos visitados receberam um selo de acompanhamento afixado em local visível, indicando que a água do estabelecimento está sendo monitorada”, esclareceu, em nota, o subcoordenador de vigilância em saúde ambiental, Lourenço Ricardo.

Localizados nos circuitos da folia, cerca de 200 estabelecimentos entre centros de convivência, camarotes, hotéis e restaurantes vão passar por inspeção antes do início oficial da festa momesca. Já foram 17 notificados estabelecimentos por falta de cloro na água e foi recomendada a higienização dos reservatórios. No mesmo período do ano passado, foram visitados 188 estabelecimentos sem nenhuma notificação.

