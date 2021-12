Quando faltavam 20 dias para início do Carnaval o Portal A TARDE propôs uma brincadeira com seus internautas e lançou a enquete "Qual será a música do Carnaval 2016?". De forma despretensiosa, o intuito era apenas o de ampliar o conhecimento dos internautas sobre as músicas que são destaque na folia e ao mesmo tempo divertir.



A determinada altura, no entanto, o processo de votação acabou se tornando foco de disputa acirrada entre os fãs dos artistas indicados na enquete. Surgiram denúncias sobre o possível uso de "robôs" - programas feitos para automatizar a votação -, que estariam impulsionando os votos de alguns artistas e alterando o resultado. E efetivamente notou-se alterações amplas e repentinas nos números, em curto espaço de tempo.



A proposta era publicar o resultado da votação nesta quarta-feira, 3, quando se inicia oficialmente o Carnaval na capital baiana, a fim de apresentar aos leitores uma prévia do que estaria na boca dos foliões durante a maior festa do planeta. Mas, diante da polêmica, a decisão de A TARDE é de tirar a enquete do ar e não divulgar os seus resultados, que acabaram ficando distorcidos pela atuação irregular de alguns.

O Grupo agradece a participação de todos e deseja um ótimo Carnaval.

