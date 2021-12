"Puxar bloco próprio é uma enorme realização", diz Denny Denan sobre Carnaval

O cantor Denny Denan vem trilhando sua carreira solo e este ano traz algumas novidades. Ele puxará seu bloco próprio, 'DD no Comando', que desfilará na segunda-feira de Carnaval, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Denny vai se apresentar todos os dias da folia de Momo, seja em trio sem cordas, camarotes ou blocos (confira agenda do cantor abaixo).

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cantor disse que espera que "as pessoas sintam e se contagiem com a alegria que buscamos levar através das nossas canções. Puxar um bloco próprio é uma enorme realização profissional, e espero que meus fãs curtam e se divirtam intensamente".

Com o tema 'O Legado', Denny pretende mostrar ao público o legado percussivo e vocal que representa a sua carreira musical. Entre as novidades, ele prepara nove figurinos de conceito medieval e abusa de cores frias, como cinza, prata e preto. As roupas especiais são assinadas pelo estilista baiano Luciano Santana.

Com a rotina intensa de Carnaval, Denny buscar reforçar o cuidado com a saúde por meio de acompanhamento médico, fonoaudiólogo, treinos aeróbicos intensificados, além do apoio da capoeira, que o ajuda no condicionamento físico. "Tudo de forma tranquila e moderada porque a felicidade de estar cantando todos os dias no carnaval de minha terra já é a grande mola propulsora da minha energia", acrescentou Denny.

O artista tem um público fiel que o acompanha desde a Timbalada, mesmo depois dele ter saído da banda, e se refere a esse público com bastante carinho. "Foram 25 anos de uma linda história. Seria incoerente que tanto amor se acabasse com a mudança de um ciclo de carreira. Eu amo e respeito todos os meus fãs e faço questão de manter em meu repertório canções que compõem nossa história", afirmou ele.

Não se pode negar que o sertanejo e o funk vem ganhando espaço no Carnaval de Salvador. Ao ser questionado sobre isso, Denny conta que "a Bahia tem essa característica de agregar todos os ritmos e fazer de toda essa mistura um dos seus grandes legados. Mas o samba reggae, o legado dos blocos afros, o som do timbal e todo som produzido por nosso povo é inigualável. Jamais perderá seu lugar de destaque."

Denny define a sua música como sua verdade, como expressão da alma, e diz que é isso que motiva seus fãs a estarem junto a ele ao longo de todos esses anos. Neste Carnaval, ele traz seus dois hits de verão 'Anjo Lindo' e 'Deixe a Gira Girar', que estarão presentes no seu cd ‘The Legacy’, previsto para ser lançado após a festa.

Assista ao clipe de 'Anjo Lindo':

