Público rebola com Gretchen no Carnaval de Salvador

Carnaval tem tudo a ver com rebolado. A prova disso foi a presença de Gretchen na folia de Salvador. Nas primeiras horas deste sábado, 10, a dançarina desembarcou no camarote Schin Aê, instalado no circuito Dodô (Barra-Ondina) para uma participação para lá de especial no show da cantora Ludmilla.

As duas cantaram e dançaram jutas. Em seguida, Gretchen assumiu os vocais e colocou o público para rebolar ao som de seus maiores sucessos.

