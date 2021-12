Psirico homenageia figuras femininas na folia

O Psirico vai homenagear as mulheres durante o Carnaval 2017. Com a música "Mulheres no Poder", Márcio Victor vai usar figurinos que remetam às mulheres, como Iemanjá.

Na sexta-feira, 24, no circuito Barra, o cantor homenageará Iemanjá. Em seu figurino ele trará referências da sereia com elementos ligados ao mar, como rede, conchas e estrelas do mar. No domingo, 26, no circuito Osmar (Avenida), comandando o Bloco Inter, o cantor usará um figurino com um símbolo feminino, arrematado com uma coroa.

Na segunda-feira, 27, ainda no circuito da Avenida e puxando o irreverente bloco As Muquiranas, Márcio Victor vem vestido de “Gladiadora da Alegria” tema oficial do bloco. O figurino brilho e paetês , adornado com capacete e uma enorme cabeleira.

Na terça-feira, 28, o último dia de folia, mais uma vez no comando do Bloco Inter , no circuito Avenida, o artista fará uma homenagem às mulheres negras e empoderadas do país, representadas por ilustrações de seus rostos nas camisas dos músicos da banda. O cantor traz em seu figurino a estampa de um dos grandes símbolos de poder da mulher negra na Bahia, a Deusa do Ébano do tradicional Ilê Aiyê. Todos os figurinos foram feitos por Cid Brito.

adblock ativo