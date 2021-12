Psirico faz a festa do folião e do bloco As Muquiranas

Depois ddo desfile da Mudança do Garcia, quem tomou conta do Circuito Osmar foi a irreverência das "As Muquiranas", comandadas nesta segunda-feira, 8, pelo Psirico. Este ano, o bloco saiu fantasiado de "Spice Girl".

Antes de entrar no circuito, houve uma pequena confusão na concentração. Igor Kannário começou a cantar antes do previsto e muita gente correu para acompanhar o trio do sem corda do cantor. O público chegou a iniciar um coro de vaias pelo fato de As Muquiranas atrasarem a saída.

Após passar pela área das arquibancadas, Márcio Victor entrou na passarela gritando o já tradicional "uh é muquiranas". Na sequência, emendou sua aposta para o Carnaval "Pega Pega" e um dos seus sucessos "Xenhenhem". Ninguém ficou parado.

Ainda durante o desfile, Márcio Victor mostrou toda sua energia cantando outras duas músicas bastante tocadas nesse carnaval: "Bote a cara no sol", do É o Tchan, e "Paredão Metralhadora", da Vingadora.

