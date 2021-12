Psirico é eleita a Banda Destaque do Carnaval 2015

O grupo Psirico, liderada pelo cantor Márcio Victor, ganhou o Troféu Dodô e Osmar na categoria Banda Destaque do Carnaval 2015, em cerimônia realizada na noite desta terça-feira, 31, no Teatro Castro Alves (TCA). O cantor não pode comparecer ao evento por estar em compromissos profissionais em São Paulo e Rio de Janeiro.

Uma das principais atrações dos circuitos da folia baiana, a banda é famosa por sua percussão e energia contagiante. A prova disso é que, este ano, Márcio Victor chegou fazer uma cirurgia por conta de uma apendicite diagnosticada no sábado de Carnaval, mas voltou no dia seguinte para continuar com agenda de apresentações e fazer a alegria dos foliões.

O Psirico também já conquistou o troféu na categoria de Melhor Música, em 2014, com o hit "Lepo Lepo", e eleita como o Melhor Grupo de Pagode, nas premiações de 2009, 2008, 2007 e 2005.

